В Красноярском крае ребёнок задохнулся в снегу

Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика. Предварительная причина смерти — удушение после прыжка в сугроб. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Красноярскому краю.

"По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся", — сказано в сообщении.