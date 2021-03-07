Более 157 миллионов рублей украли из московского банка

Из банковского сейфа на Брестской улице в Москве было похищено более 157 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

"В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу улица 1-я Брестская", — сказано в сообщении.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело.