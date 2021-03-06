Огромная лавина сошла в городе Елизово Камчатского края недалеко от общеобразовательной школы № 3.
В результате происшествия пострадало несколько человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Под снегом скончался 40-летний мужчина. Ещё женщину и ребёнка спасателям удалось вытащить из-под снега.
На месте схождения лавины продолжается поисковая операция.
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