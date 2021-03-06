Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Курилах

На Северных Курилах возле острова Онекотан было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сейсмостанцию "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН. Двух- и трёхбалльные толчки ощущались на территории Северо-Курильска, предупреждения о цунами не было.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 16:57 6 марта в координатах 50.5 с. ш. и 157.9 в. д. на глубине 39 километров", — сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.