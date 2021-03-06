Рыболовецкое судно с 30 моряками загорелось у берегов Приморья

В Японском море происходит пожар на рыболовецком судне под названием "Витим". На борту находится 30 человек.

Сообщение о возгорании на корабле поступило спасателям в полночь по Москве. По данным "Интерфакса", пожар стартовал в рыбном цеху.

На помощь направлен спасательный буксир "Спасатель Заборщиков", готовится спасательный буксир "Лазурит", также к судну следуют рыболовное судно "Ультимат" и теплоход "Оушен Прайд-1". К вылету готовится вертолет со спасателями.

В январе на территории Приморья пожар произошел на особо охраняемой территории природного парка "Хасанский". Проводится проверка.