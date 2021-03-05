Украинца обвиняют в создании порно под видом детсадовского фотографа

Под видом детсадовского фотографа житель Украины пять лет изготавливал порнографические материалы с участием детсадовцев.

Как сообщает Киевская областная прокуратура, в 2016 году этот человек смог обаять администрацию одного из учреждений дошкольного образования. Он заявлял, что является профессиональным фотографом. В итоге через его объектив прошли запрещенные материалы с участием более 50 детей.

Снимки мужчина продавал потом "ценителям" через интернет. Сейчас он находится под стражей и рискует получить до 12 лет колонии.

В апреле 2020 года Следственный комитет занялся фактами показа порнографических материалов во время проведения онлайн-занятий для учащихся одной из школ в Саратове неким хакером.