Под видом детсадовского фотографа житель Украины пять лет изготавливал порнографические материалы с участием детсадовцев.
Как сообщает Киевская областная прокуратура, в 2016 году этот человек смог обаять администрацию одного из учреждений дошкольного образования. Он заявлял, что является профессиональным фотографом. В итоге через его объектив прошли запрещенные материалы с участием более 50 детей.
Снимки мужчина продавал потом "ценителям" через интернет. Сейчас он находится под стражей и рискует получить до 12 лет колонии.
В апреле 2020 года Следственный комитет занялся фактами показа порнографических материалов во время проведения онлайн-занятий для учащихся одной из школ в Саратове неким хакером.
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