Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

Пятнадцатилетний юноша попал под колеса автомобиля в селе Щетиновка Белгородской области. Вместо того, чтобы как-то помочь, водитель оставил место трагедии.
Как сообщает УМВД по региону, личность лихача выяснили — это местный житель 1991 года рождения. Водительских прав у него нет, к тому же он был пьян и уже привлекался к ответственности за "нетрезвое" вождение. Автомобиль принадлежит его знакомой.
К сожалению, пострадавшему парню эта информация не поможет — он скончался в автомобиле "скорой помощи".
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи скончалась пациентка.
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