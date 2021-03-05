Под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил подростка и уехал

Пятнадцатилетний юноша попал под колеса автомобиля в селе Щетиновка Белгородской области. Вместо того, чтобы как-то помочь, водитель оставил место трагедии.

Как сообщает УМВД по региону, личность лихача выяснили — это местный житель 1991 года рождения. Водительских прав у него нет, к тому же он был пьян и уже привлекался к ответственности за "нетрезвое" вождение. Автомобиль принадлежит его знакомой.

К сожалению, пострадавшему парню эта информация не поможет — он скончался в автомобиле "скорой помощи".

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи скончалась пациентка.