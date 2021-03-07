Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем

Пассажирка авиарейса Владивосток — Новосибирск через 15 минут после взлёта встала и начала бесцельно бродить по салону. Женщина была явно дезориентирована.

Кроме того, она неизвестно зачем снимала и надевала верхнюю одежду и не реагировала на замечания бортпроводников. Убедившись, что дама находится в неадекватном состоянии, экипаж принял решение ограничить её в передвижениях. Бортпроводники с помощью пассажиров связали женщину скотчем и верёвками, чтобы она не смогла причинить вреда ни себе, ни окружающим. К борту лайнера, прибывающего в аэропорт Толмачёво, были вызваны сотрудники транспортной полиции.

Нарушительницу общественного порядка доставили в дежурную часть. Ею оказалась 39-летняя жительница Новосибирска. Она призналась, что перед вылетом употребила синтетическое наркотическое средство. Гражданку направили на медицинское освидетельствование, чтобы установить вид и степень опьянения, и составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.