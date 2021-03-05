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Жительница Татарстана "родила" несуществующего младенца

Происшествия » Человеческий фактор

Две недели назад женщина уехала из дома в Казань — рожать. Позже сообщила, что родился мальчик весом 4,2 кг. А вчера позвала мужа и свекровь на выписку.

Жительница Татарстана "родила" несуществующего младенца

Муж удивился, что забрать жену с новорожденным нужно было не из перинатального центра Республиканской клинической больницы, как это обычно бывает, а с остановки общественного транспорта около РКБ. Ещё большее удивление вызвало, что супруга оказалась одна. Она рассказала, что ребёнка оставили в роддоме "подлечить", и новоиспечённый отец с перепугу помчался выяснять, что случилось с сего сыном и почему его не выписали вместе с женой.

"Мы проверили все документы, выписки, журналы в перинатальном центре и констатировали, что такой женщины у нас не было в роддоме", — сообщил заведующий приемным отделением перинатального центра РКБ Булат Бегиев.

Женщина продолжала утверждать, что была пациенткой роддома, где 22 февраля ей сделали кесарево сечение, но при этом названные ею врачи никогда в этом перинатальном центре не работали, сообщает РИА Новости. Женщину отправили на осмотр. Выяснилось, что она не была беременна, а якобы "шрам от кесарева" усердно расчесала до покраснения. К чему была вся эта история с беременностью и мальчиком — ей теперь предстоит объясняться с мужем и со свекровью.

Ранее Ставропольский край потрясла история новорождённых близнецов, появившихся на свет и умерших в Ставропольском перинатальном центре. Безутешный отец заявил, что вместо тел детей ему выдали кукол, подмена обнаружилась только на кладбище.

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Автор: Людмила Черткова
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