В Санкт-Петербурге супружескую пару осудили за жестокой обращение с детьми. Их избивали бейсбольной битой.
Как сообщает издание riafan. ru, по версии следствия отец и мачеха систематически издевались над малолетними девочкой и мальчиком, избивая их руками, ногами и бейсбольной битой. Необходимая медицинская помощь детям не оказывалась, вследствие чего на теле девочки возникла опасная для жизни инфицированная рана.
Суд признал подсудимых виновными и назначил мужчине наказание в виде семи лет колонии общего режима, а женщине — три года заключения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.