Супругов из Петербурга осудили за избиения детей

В Санкт-Петербурге супружескую пару осудили за жестокой обращение с детьми. Их избивали бейсбольной битой.

Как сообщает издание riafan. ru, по версии следствия отец и мачеха систематически издевались над малолетними девочкой и мальчиком, избивая их руками, ногами и бейсбольной битой. Необходимая медицинская помощь детям не оказывалась, вследствие чего на теле девочки возникла опасная для жизни инфицированная рана.

Суд признал подсудимых виновными и назначил мужчине наказание в виде семи лет колонии общего режима, а женщине — три года заключения.