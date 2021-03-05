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Житель Ярославля накопил штрафов за нарушение ПДД на 3 млн рублей

Происшествия

В Ярославле местный житель накопил 2645 штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму свышё трёх миллионов рублей.

Житель Ярославля накопил штрафов за нарушение ПДД на 3 млн рублей

Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина нарушал ПДД в Нижегородской, Ярославской, Тверской и Московской областях.

Оплачивать штрафы на сумму около 3,3 миллиона рублей мужчина не желал, вызовы в ФССП игнорировал, в итоге приставы объявили нарушителя в розыск. Нашли мужчину благодаря тому, что у него имелось оружие, из росгвардии пришёл ответ на соответствующий запрос.

"Встреча судебного пристава с должником состоялась в опорном пункте полиции, куда гражданин был приглашен для проверки сохранности оружия. В результате огнестрельное оружие ограниченного поражения пистолет "ОСА", "Тигр", "Benelli", и "Лидер ТТ" были арестованы. В настоящее время судебные приставы готовят документы для оценки специалистами арестованного имущества", — цитирует издание сообщение регионального управления ФССП.

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Автор: Максим Щегольков
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