В Смоленской области на одном из предприятий прицеп насмерть сбил подсобного работника.
Как сообщает издание smolensk-i.ru, несчастный случай произошёл в Сафоновском районе на производстве "Велес ПАК". Установлено, что 14 февраля прицеп наехал на сотрудника предприятия при загрузке товара. От полученных повреждений мужчина скончался.
"Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствуют о наличии в действиях должностных лиц данной компании признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда"", — цитирует издание сообщение прокуратуры.
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