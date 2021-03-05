Прицеп насмерть сбил рабочего в Смоленской области

В Смоленской области на одном из предприятий прицеп насмерть сбил подсобного работника.

Как сообщает издание smolensk-i.ru, несчастный случай произошёл в Сафоновском районе на производстве "Велес ПАК". Установлено, что 14 февраля прицеп наехал на сотрудника предприятия при загрузке товара. От полученных повреждений мужчина скончался.

"Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствуют о наличии в действиях должностных лиц данной компании признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ "нарушение требований охраны труда"", — цитирует издание сообщение прокуратуры.