Во Владимире местного жителя осудили за угон двух экскаваторов и повреждение теплотрассы.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Нетрезвый молодой человек пробрался на огороженную строительную площадку, завёл экскаватор, попытался на нём скрыться, но проехав несколько метров, опрокинул транспортное средство в ров.
После этого осужденный выбрался и залез в другой экскаватор, но и его опрокинул в траншею, повредив теплотрассу.
"Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор ранее судимому 22-летнему местному жителю <…> Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — цитирует ТАСС сообщение региональной прокуратуры.
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