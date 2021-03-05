Строительный кран упал на жилой дом в Архангельске

В Архангельске строительный кран обрушился на жилой дом. Пострадавших в результате обрушения нет.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл на набережной Северной Двины.

"Кран упал на жилой дом, повреждена частично кровля и внешнее остекление. Предварительно, на жизнеобеспечение это не повлияет, квартиры внутри не повреждены, пострадавших нет. Сегодня прибудут на место представитель строительной и управляющей компании", — сообщили РИА "Новости" в региональном управлении МЧС.

Известно, что в доме частично повреждены кровля и внешнее остекление.

"Прокуратура Архангельской области проведёт проверку данного инцидента с привлечением контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.