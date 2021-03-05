Девятнадцать редких попугаев изъяли в Ростовской области

В Ростовской области правоохранители задержали водителя автомобиля, который перевозил 19 редких попугаев.

Как сообщает издание battime. ru, инцидент произошёл на трассе М-4 "Дон" на территории Каменска-Шахтинского. По имеющейся ориентировке сотрудники полиции остановили иномарку, которой управлял 50-летний мужчина. Во время осмотра сотрудники ДПС обнаружили в салоне автомобиля 19 редких попугаев разных видов, которые содержались в клетках, изготовленных из пластиковых ящиков для овощей. Задержанный пояснил, что направлялся в Краснодарский край.

"По предварительным данным, птицы являются объектами, подпадающими под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения", — цитирует издание сообщение регионального управления ГИБДД.

В настоящее время птицы переданы в один из областных питомников.