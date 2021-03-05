Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сотрудника новосибирской колонии осудили за получение взятки
Жириновский объяснил, какие лидеры не нужны России
Йогурта может защитить от развития рака толстой кишки
Максим Галкин в халате нырнул в сугроб возле своего замка
Медведев предложил для многодетных новую льготу, но с одним условием
Назван компонент, без которого крем для лица теряет эффективность
"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции
Захарова об ответных санкциях для США: "Мы их скоро порадуем"
Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла

Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае

Происшествия

В Алтайском крае во время движения по трассе загорелся школьный автобус, в котором находились пятеро детей.

Как сообщает телеканал "Катунь 24", инцидент произошёл 4 марта. По данным краевой прокуратуры, автобус загорелся на трассе во время движения по маршруту село Целинное — село Верх-Марушка. Пассажирская "Газель" перевозила пятерых учащихся 10-11 классов Целинной средней общеобразовательной школы №1. Дети были в экстренном порядке эвакуированы и доставлены по домам.

По факту произошедшего районная прокуратура проводит проверку.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Медведев предложил для многодетных новую льготу, но с одним условием
Назван компонент, без которого крем для лица теряет эффективность
Почему ЕС возомнил себя гарантом прав человека и судьёй для других стран
"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции
Захарова об ответных санкциях для США: "Мы их скоро порадуем"
Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла
Испания может создать для российских туристов "зелёный коридор"
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Санкции Байдена оказались откровенно символическими
Промес рассказал, как испугался в московском метро
Популярное
Бывший СССР
Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Российский шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Мир. Новости мира
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Мир. Новости мира
Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский
Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер Любовь Степушова Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Новости спорта
Зажигательный танец Ступак после медали в эстафете попал на видео
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Здоровье
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников