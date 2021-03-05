Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае

В Алтайском крае во время движения по трассе загорелся школьный автобус, в котором находились пятеро детей.

Как сообщает телеканал "Катунь 24", инцидент произошёл 4 марта. По данным краевой прокуратуры, автобус загорелся на трассе во время движения по маршруту село Целинное — село Верх-Марушка. Пассажирская "Газель" перевозила пятерых учащихся 10-11 классов Целинной средней общеобразовательной школы №1. Дети были в экстренном порядке эвакуированы и доставлены по домам.

По факту произошедшего районная прокуратура проводит проверку.