В Новосибирске осудили сотрудника колонии, который за взятку пронёс заключённому запрещённые предметы.
Как сообщает издание ngs. ru, Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор сотруднику Исправительной колонии № 3 Вячеславу Энгиноеву.
"В суде установлено, что старший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области Энгиноев с февраля по март 2019 года получил от осуждённого, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере 10 600 рублей", — цитирует издание сообщение областной прокуратуры.
Известно, что Энгиноев передал заключённому сим-карту, зарядное устройство и табачное изделие "насвай".
Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в 2,5 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.