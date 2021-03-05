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Сотрудника новосибирской колонии осудили за получение взятки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Новосибирске осудили сотрудника колонии, который за взятку пронёс заключённому запрещённые предметы.

Как сообщает издание ngs. ru, Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор сотруднику Исправительной колонии № 3 Вячеславу Энгиноеву.

"В суде установлено, что старший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области Энгиноев с февраля по март 2019 года получил от осуждённого, отбывающего наказание в исправительном учреждении, взятку в размере 10 600 рублей", — цитирует издание сообщение областной прокуратуры.

Известно, что Энгиноев передал заключённому сим-карту, зарядное устройство и табачное изделие "насвай".

Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в 2,5 года.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
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