В Бурятии местную жительницу осудили за оставление новорождённой дочери на железнодорожных путях.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл осенью прошлого года. Женщина родила дочь дома. Она положила девочку в пакет и оставила на железнодорожных путях. Ребёнка нашли сотрудники железнодорожного предприятия. Девочку доставили в больницу и оказали ей помощь.
"Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребенка). Суд признал подсудимую виновной, назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", — цитирует агентство сообщение Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Кроме того, женщину обязали пройти принудительное лечение у психиатра.
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