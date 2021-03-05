В Челябинской области при взрыве в цеху одного из местных предприятий погиб многодетный отец.
Как сообщает издание ura. news, трагедия произошла утром 5 марта в Златоусте.
"ЧП произошло на небольшом литейном производстве. По предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и сотрудники управления гражданской защиты города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — рассказали URA. RU в пресс-службе местной администрации.
Известно, что у погибшего сотрудника предприятия остались шестеро детей. Отмечается, что ситуация взята на контроль руководством города.
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