Многодетный отец погиб при взрыве на заводе в Златоусте

В Челябинской области при взрыве в цеху одного из местных предприятий погиб многодетный отец.

Как сообщает издание ura. news, трагедия произошла утром 5 марта в Златоусте.

"ЧП произошло на небольшом литейном производстве. По предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и сотрудники управления гражданской защиты города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — рассказали URA. RU в пресс-службе местной администрации.

Известно, что у погибшего сотрудника предприятия остались шестеро детей. Отмечается, что ситуация взята на контроль руководством города.