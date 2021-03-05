Рыбаки из Приморья спрыгнули с отколовшейся льдины, чтобы спастись

В Приморском крае десятки рыбаков спрыгнули с отколовшейся льдины, желая спастись.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл в акватории Большого Камня. Льдина, на которой находились несколько десятков рыболовов-любителей, стала откалываться, возникла угроза того, что её вместе с людьми унесёт в открытое море. Трещина быстро увеличивалась, и мужчины решили действовать. Не дожидаясь спасателей, рыболовы по очереди перепрыгнули трещину и выбрались на берег. Все рыбаки спаслись, пострадавших нет.

Отмечается, что рыболовы не покинули водоём и решили продолжить рыбалку, но в этот раз лунки они пробурили у берега.