В Вологодской области на трассе перевернулся грузовик с коровами. В кузове находились шесть животных.
Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл 4 марта.
"24-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ с кузовом, оборудованным для перевозки скота, не справился с управлением. Из-за этого машина, в которой находились шесть коров, опрокинулась на проезжей части на бок. Все животные разбрелись. Шофер вызвал другую машину, в которой пойманные коровы продолжили путь", — приводит цитату сотрудника пресс-службы областного Управления МВД Александра Карпова ИА "Вологда Регион".
В настоящее время уточняется информация о пострадавших.
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