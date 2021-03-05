Грузовик с коровами перевернулся в Вологодской области

В Вологодской области на трассе перевернулся грузовик с коровами. В кузове находились шесть животных.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл 4 марта.

"24-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ с кузовом, оборудованным для перевозки скота, не справился с управлением. Из-за этого машина, в которой находились шесть коров, опрокинулась на проезжей части на бок. Все животные разбрелись. Шофер вызвал другую машину, в которой пойманные коровы продолжили путь", — приводит цитату сотрудника пресс-службы областного Управления МВД Александра Карпова ИА "Вологда Регион".

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.