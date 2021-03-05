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В Татарстане мужчина хотел очистить колодец ото льда и утонул

Происшествия

В Татарстане местный житель упал в колодец с питьевой водой при попытке очистить его ото льда. Мужчина погиб.

Как сообщает издание kazanfirst. ru, трагедия произошла в селе Русский Акташ Альметьевского района. Мужчина решил очистить колодец ото льда, но поскользнулся, упал и утонул. На место были направлены пожарный расчёт ПСЧ-165 и дежурная смена спасателей.

Установлено, что мужчина упал в колодец диаметром один метр и глубиной 4,5 метра, на два метра колодец был наполнен водой. Самостоятельно мужчина выбраться не смог.

С помощью лестницы и специального снаряжения спасатели подняли тело. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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