В Татарстане мужчина хотел очистить колодец ото льда и утонул

В Татарстане местный житель упал в колодец с питьевой водой при попытке очистить его ото льда. Мужчина погиб.

Как сообщает издание kazanfirst. ru, трагедия произошла в селе Русский Акташ Альметьевского района. Мужчина решил очистить колодец ото льда, но поскользнулся, упал и утонул. На место были направлены пожарный расчёт ПСЧ-165 и дежурная смена спасателей.

Установлено, что мужчина упал в колодец диаметром один метр и глубиной 4,5 метра, на два метра колодец был наполнен водой. Самостоятельно мужчина выбраться не смог.

С помощью лестницы и специального снаряжения спасатели подняли тело. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.