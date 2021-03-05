В Татарстане мать убила своего шестилетнего сына, а затем свела счёты с жизнью.
Как сообщает РИА "Новости", тело шестилетнего мальчика было обнаружено в минувший четверг в одном из домов посёлка Васильево. В убийстве ребёнка заподозрили его мать, которую также обнаружили мёртвой.
"Вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", — цитирует агентство сообщение регионального управления Следственного комитета.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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