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Из-за угрозы цунами в ряде островных стран эвакуируют население

Происшествия » Глобальные » Стихии

После серии мощных землетрясений в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане возникла угроза цунами. Объявлена срочная эвакуация населения.

Из-за угрозы цунами в ряде островных стран эвакуируют население

Первый подземный толчок был зафиксирован в 06:40 утра по местному времени (20:40 4 марта мск). Всего их на данный момент произошло четыре, магнитуда самого мощного превысила 8 баллов. Управление гражданской обороны Новой Зеландии предупредило об угрозе цунами с высотой волны до трёх метров. Также волны высотой от 0,3 до 1 метра ожидаются у побережий австралийского острова Норфолк, Новой Каледонии, Французской Полинезии, Островов Кука, Фиджи, Соломоновых Островов, Тонга и Вануату, сообщает Radio New Zealand.

Национальные профильные ведомства объявили срочную эвакуацию населения из прибрежных районов. Жителям настоятельно рекомендовано покинуть 30-километровую прибрежную зону и оставаться на возвышенностях до тех пор, пока угроза не минует.

Помимо Кермадекского архипелага у берегов Новой Зеландии, подземные толчки зафиксированы также в Китае, Японии, Испании и Греции.

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Автор: Людмила Черткова
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