В Саратове в результате взрыва колеса на станции техобслуживания скончался местный житель.
Как сообщает "Комсомольская правда", трагедия произошла в шинном центре на Песчано-Уметском тракте. Погибший мужчина работал в центре шиномонтажником.
После взрыва пострадавший ещё оставался жив, коллеги доставили мужчину в медицинское учреждение. Однако, врачам не удалось спасти жизнь работника автосервиса, от полученных повреждений он скончался.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.