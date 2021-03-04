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Мужчина погиб при взрыве колеса в Саратове

Происшествия

В Саратове в результате взрыва колеса на станции техобслуживания скончался местный житель.

Как сообщает "Комсомольская правда", трагедия произошла в шинном центре на Песчано-Уметском тракте. Погибший мужчина работал в центре шиномонтажником.

После взрыва пострадавший ещё оставался жив, коллеги доставили мужчину в медицинское учреждение. Однако, врачам не удалось спасти жизнь работника автосервиса, от полученных повреждений он скончался.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Максим Щегольков
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