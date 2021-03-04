В Ульяновской области будут судить женщину, бросившую на улице девятимесячного сына.
Как сообщают "Известия", в октябре прошлого года нетрезвая 21-летняя женщина бросила у дома коляску с девятимесячным сыном в посёлке Языково. Сама девушка забралась через окно в квартиру и уснула.
Спустя пять часов голодного и замёрзшего младенца обнаружил сосед. Мужчина услышал громкий плач, спустился вниз и забрал ребёнка.
В отношении матери малыша было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до одного года лишения свободы.
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