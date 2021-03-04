В Красноярском крае местная жительница, не желая стоять в очереди, позвонила в МФЦ и сообщила о бомбе в здании.
Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл в Минусинске. Не желая стоять в очереди на приём, 46-летняя дама позвонила в МФЦ и сообщила, что в здании заложено взрывное устройство. На место прибыла полиция и эвакуировала 62 человека, территория была оцеплена.
"На место прибыло все руководство минусинского отдела полиции, уголовный розыск, кинолог с собакой, следственная группа и четыре наряда ППС", — цитирует издание сообщение СМИ.
В настоящее время в отношении звонившей женщины возбуждено уголовное дело.
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