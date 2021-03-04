Жительница Минусинска "заминировала" здание местного МФЦ

В Красноярском крае местная жительница, не желая стоять в очереди, позвонила в МФЦ и сообщила о бомбе в здании.

Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл в Минусинске. Не желая стоять в очереди на приём, 46-летняя дама позвонила в МФЦ и сообщила, что в здании заложено взрывное устройство. На место прибыла полиция и эвакуировала 62 человека, территория была оцеплена.

"На место прибыло все руководство минусинского отдела полиции, уголовный розыск, кинолог с собакой, следственная группа и четыре наряда ППС", — цитирует издание сообщение СМИ.

В настоящее время в отношении звонившей женщины возбуждено уголовное дело.