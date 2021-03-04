Изъятая из семьи годовалая девочка скончалась в детдоме в Кузбассе

В Кемеровской области в детском доме скончалась изъятая из семьи годовалая девочка.

Как сообщает издание vk-smi.ru, в январе текущего года в Ленинск-Кузнецком женщина, воспитывающая годовалую дочь-инвалида, отказалась пускать в дом медиков. Последние вызвали полицейских и росгвардейцев. В итоге, между матерью ребёнка и сотрудницей ПДН произошёл конфликт, после которого девочку изъяли из семьи. При этом, женщину не лишили и не ограничил в родительских правах.

Ребёнка передали в детский дом Зеленогорска, а спустя десять дней матери сообщили, что девочка поперхнулась во время кормления и умерла.

В пабликах в соцсетях стала распространяться информация о произошедшем. Ситуацию прокомментировали в прокуратуре.

"В публикации идет речь о превышении должностных полномочий сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и препятствии в передаче тела ребенка после его смерти матери", — цитирует издание сообщение региональной прокуратуры.

По факту произошедшего проводится проверка.