В Таиланде военнослужащие спасли с тонущего горящего судна четырёх рыжих котят.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл у острова Ко Аданг. С горящего судна благополучно эвакуировались члены экипажа, моряки обследовали место аварии на предмет розлива нефти. После этого офицер военно-воздушной и береговой охраны Королевского тайского флота Вичит Пукдеелон увидел в бинокль на борту горящего судна четырёх маленьких котят.
Оценив ситуацию, 23-летний моряк Татсафон Сайи, надел спасательный жилет и бросился в воду, затем снял котят с горящего судна, усадил их на спину и вернулся обратно.
Сейчас с котятами всё хорошо, они находятся на командном пункте острова Ко Липе.
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