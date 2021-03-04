Тайские моряки спасли с тонущего судна четырёх котят

В Таиланде военнослужащие спасли с тонущего горящего судна четырёх рыжих котят.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл у острова Ко Аданг. С горящего судна благополучно эвакуировались члены экипажа, моряки обследовали место аварии на предмет розлива нефти. После этого офицер военно-воздушной и береговой охраны Королевского тайского флота Вичит Пукдеелон увидел в бинокль на борту горящего судна четырёх маленьких котят.

Оценив ситуацию, 23-летний моряк Татсафон Сайи, надел спасательный жилет и бросился в воду, затем снял котят с горящего судна, усадил их на спину и вернулся обратно.

Сейчас с котятами всё хорошо, они находятся на командном пункте острова Ко Липе.