На востоке Турции разбился военный вертолёт. В результате крушения погибли девять военнослужащих.
Как сообщает РИА "Новости", в результате авиакатастрофы, помимо погибших, четыре человека получили ранения.
"С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", — приводит РИА "Новости" сообщение минобороны Турции.
В качестве предварительной версии произошедшего рассматривается техническая неисправность винтокрылой машины, а также плохие метеоусловия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил прекратить поставки на Украину топлива. Мол, оно "работает в бензобаках украинских танков". Так ведь прекратили уже...