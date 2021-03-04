Девять военных погибли при крушении вертолёта в Турции

На востоке Турции разбился военный вертолёт. В результате крушения погибли девять военнослужащих.

Как сообщает РИА "Новости", в результате авиакатастрофы, помимо погибших, четыре человека получили ранения.

"С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", — приводит РИА "Новости" сообщение минобороны Турции.

В качестве предварительной версии произошедшего рассматривается техническая неисправность винтокрылой машины, а также плохие метеоусловия.