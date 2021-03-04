Фальшивого судебного пристава выявили в Мурманске

В Мурманске мужчина пытался устроиться в службу судебных приставов по купленному диплому.

Как сообщает издание severpost. ru, 37-летний местный житель в феврале прошлого года купил диплом о начальном профессиональном образовании. Диплом подтверждал соответствие мужчины квалификационным требованиям к должности младшего начальствующего состава.

После этого, желая устроиться на работу в службу судебных приставов, мужчина предъявил купленный документ об образовании в УФССП России по Мурманской области.

Служба собственной безопасности выявила подлог.

"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном", — цитирует издание сообщение прокуратуры.

Теперь несостоявшемуся приставу грозит ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы сроком до одного года.