В Мурманске мужчина пытался устроиться в службу судебных приставов по купленному диплому.
Как сообщает издание severpost. ru, 37-летний местный житель в феврале прошлого года купил диплом о начальном профессиональном образовании. Диплом подтверждал соответствие мужчины квалификационным требованиям к должности младшего начальствующего состава.
После этого, желая устроиться на работу в службу судебных приставов, мужчина предъявил купленный документ об образовании в УФССП России по Мурманской области.
Служба собственной безопасности выявила подлог.
"В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном", — цитирует издание сообщение прокуратуры.
Теперь несостоявшемуся приставу грозит ограничение или лишение свободы, либо принудительные работы сроком до одного года.
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