В Барнауле местного жителя осудили за попытку продажи военных оптических прицелов.
Как сообщает "Комсомольская правда", сотрудники ФСБ установили, что 53-летний житель Алтайского края разместил в интернете объявление о продаже оптических прицелов. На объявление откликнулись несколько покупателей из-за рубежа.
Продавец отправился на почту, чтобы отослать посылки и заведомо неверно заполнил таможенные декларации.
"В частности указал, что один из прицелов представляет собой "промышленный оптический прибор, бывший в употреблении", а второй — "бывший в употреблении фотообъектив"", — цитирует издание сообщение краевого УФСБ.
Проведённая экспертиза установила, что один из предметов является гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, второй — оптический прицел ПУ Т-3.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Барнаулец признал вину, суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.
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