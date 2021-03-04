Жителя Барнаула осудили за продажу военной оптики

В Барнауле местного жителя осудили за попытку продажи военных оптических прицелов.

Как сообщает "Комсомольская правда", сотрудники ФСБ установили, что 53-летний житель Алтайского края разместил в интернете объявление о продаже оптических прицелов. На объявление откликнулись несколько покупателей из-за рубежа.

Продавец отправился на почту, чтобы отослать посылки и заведомо неверно заполнил таможенные декларации.

"В частности указал, что один из прицелов представляет собой "промышленный оптический прибор, бывший в употреблении", а второй — "бывший в употреблении фотообъектив"", — цитирует издание сообщение краевого УФСБ.

Проведённая экспертиза установила, что один из предметов является гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, второй — оптический прицел ПУ Т-3.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Барнаулец признал вину, суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.