Девочка погибла при выгрузке грунта из самосвала в Краснодарском крае

В Краснодарском крае пятилетняя девочка погибла при выгрузке грунта из самосвала.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла 2 марта в станице Старомышастовской Краснодарского края. Девочку засыпало землёй во дворе собственного дома. Грунт привезли для удобрения огорода.

"40-летний водитель на автомобиле КамАЗ доставил перегной в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Девочка во время разгрузки гуляла рядом с автомобилем, на неё и упала земляная смесь", — сообщили "Российской газете" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ребёнка обнаружили не сразу, а когда родители поняли, что девочка пропала, стали искать её в земле. Спустя некоторое время был обнаружен труп погибшей.