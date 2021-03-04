В Краснодарском крае пятилетняя девочка погибла при выгрузке грунта из самосвала.
Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла 2 марта в станице Старомышастовской Краснодарского края. Девочку засыпало землёй во дворе собственного дома. Грунт привезли для удобрения огорода.
"40-летний водитель на автомобиле КамАЗ доставил перегной в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Девочка во время разгрузки гуляла рядом с автомобилем, на неё и упала земляная смесь", — сообщили "Российской газете" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Ребёнка обнаружили не сразу, а когда родители поняли, что девочка пропала, стали искать её в земле. Спустя некоторое время был обнаружен труп погибшей.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил прекратить поставки на Украину топлива. Мол, оно "работает в бензобаках украинских танков". Так ведь прекратили уже...