Жители Приморья угоняли машины при помощи ножниц

Во Владивостоке местные жители с помощь канцелярских ножниц угнали четыре автомобиля.

Как сообщает РИА "Новости", суд установил, что двое мужчин в апреле и июне 2019 года угнали во Владивостоке четыре автомобиля, которые вскрывали при помощи канцелярских ножниц. Ущерб от их действий превысил 600 тысяч рублей.

Одного из угонщиков суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, второго — к трём годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.