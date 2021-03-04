Во Владивостоке местные жители с помощь канцелярских ножниц угнали четыре автомобиля.
Как сообщает РИА "Новости", суд установил, что двое мужчин в апреле и июне 2019 года угнали во Владивостоке четыре автомобиля, которые вскрывали при помощи канцелярских ножниц. Ущерб от их действий превысил 600 тысяч рублей.
Одного из угонщиков суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, второго — к трём годам заключения в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
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