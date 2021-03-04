В Калининграде бывший работник ТВ задержан за подготовку теракта

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт на местном объекте энергетики.
Кроме подготовки взрыва, россиянин, по версии структуры, вербовал местное население для участия в террористической деятельности. В доме задержанного прошли обыски.
"По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", — сообщили в ФСБ.
Также известно, что мужчине 42 года, в Калининградскую область он приехал из Казахстана, получил российское гражданство. В регионе у него есть супруга и совершеннолетний ребёнок.
Несколько лет назад задержанный работал на одном из местных телеканалов.
В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Решением суда он заключён под стражу.
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