В Калининграде бывший работник ТВ задержан за подготовку теракта

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт на местном объекте энергетики.

Кроме подготовки взрыва, россиянин, по версии структуры, вербовал местное население для участия в террористической деятельности. В доме задержанного прошли обыски.

"По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти", — сообщили в ФСБ.

Также известно, что мужчине 42 года, в Калининградскую область он приехал из Казахстана, получил российское гражданство. В регионе у него есть супруга и совершеннолетний ребёнок.

Несколько лет назад задержанный работал на одном из местных телеканалов.

В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Решением суда он заключён под стражу.