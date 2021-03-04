Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи скончалась пациентка.

Как сообщает ТАСС, ДТП произошло в Кизильском районе на 53 километре автодороги Кизильское - Бреды - граница Республики Казахстан. Прицеп, отцепившийся от автомобиля Mitsubishi L200 столкнулся со встречным автомобилем скорой медицинской помощи ГАЗ Соболь. Движущийся в попутном направлении автомобиль УАЗ Патриот съехал в кювет, чтобы избежать столкновения.

"В результате ДТП женщина-пассажир 1964 года рождения автомобиля ГАЗ скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира - женщины 1947 года рождения и 1952 года рождения - получили телесные повреждения. В автомобиле УАЗ пострадали два пассажира - мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения - они получили телесные повреждения разной степени", - цитирует ТАСС сообщение отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.