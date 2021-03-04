В Чите задержали молодого человека, который напал с ножом на оператора АЗС и похитил деньги из кассы.
Как сообщает издание chita. ru, инцидент произошёл 2 марта в Железнодорожном районе города. Неизвестный мужчина в медицинской маске зашёл в минимаркет АЗС. Когда оператор отвлеклась, молодой человек проник за прилавок и, угрожая женщине ножом, похитил из кассы 9,6 тысяч рублей, после чего скрылся.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, оператор АЗС опознала его. В настоящее время задержанный находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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