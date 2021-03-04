Пенсионерка скончалась при падении с балкона седьмого этажа

В Новосибирской области пенсионерка скончалась после падения с балкона седьмого этажа.

Как сообщает издание ngs. ru, инцидент произошёл в населённом пункте Кольцово. С балкона седьмого этажа жилого дома на проспекте Никольском выпала 74-летняя местная жительница.

По предварительным данным, пенсионерка выпала с балкона собственной квартиры.

"Следователи проводят проверку по факту обнаружения возле дома тела женщины с повреждениями, характерными при падении с высоты", — цитирует издание старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.