Задержан подозреваемый в убийстве водителя автобуса на Эльмаше

В Курганской области задержали подозреваемого в расстреле водителя микроавтобуса на Эльмаше в декабре прошлого года.

Как сообщает издание e1. ru со ссылкой на источник в силовых структурах региона, 24 декабря в Екатеринбурге около станции метро "Уралмаш" был застрелен водитель микроавтобуса. Стрелявший скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали 3 марта сотрудники СОБРа в ходе спецоперации. Известно, что подозреваемый является уроженцем другого региона, поэтому после преступления он покинул Свердловскую область.

"Операция прошла утром, сопротивление мужчина оказать не смог. Сейчас проходит его допрос, вину он не отрицает. Проводятся экспертизы и другие необходимые следственные действия", — цитирует издание источник в органах.