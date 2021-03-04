Пятилетняя девочка пострадала при взрыве неустановленного предмета

В Екатеринбурге пятилетняя девочка пострадала при взрыве неустановленного предмета.

Как сообщает издание РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошёл 3 марта. В руках у ребёнка взорвался неизвестный предмет. Какой именно предмет взорвался в руках у девочки, в настоящее время не установлено. По некоторым данным, это был патрон.

Девочка получила ранение в области груди, её доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Известно, что ребёнок воспитывается один в неполной семье и в момент инцидента находился дома один. По факту произошедшего проводится проверка.