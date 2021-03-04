Спецслужбы предотвратили теракт в Калининградской области

В Калининградской области задержан мужчина, планировавший нападение на объект энергетики.

Как сообщает РИА "Новости", задержание подозреваемого в подготовке нападения на объект произвели сотрудники ФСБ. Силовики считают, что мотивом для совершения преступления стала ненависть к действующей власти.

По месту жительства задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также инструкции по изготовлению бомбы и компоненты для синтезирования взрывчатки.

Кроме того, у подозреваемого изъяли материалы оскорбительного содержания в отношении российских властей. Помимо этого, мужчина вербовал людей для участия в нападениях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.