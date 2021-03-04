В Калининградской области задержан мужчина, планировавший нападение на объект энергетики.
Как сообщает РИА "Новости", задержание подозреваемого в подготовке нападения на объект произвели сотрудники ФСБ. Силовики считают, что мотивом для совершения преступления стала ненависть к действующей власти.
По месту жительства задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также инструкции по изготовлению бомбы и компоненты для синтезирования взрывчатки.
Кроме того, у подозреваемого изъяли материалы оскорбительного содержания в отношении российских властей. Помимо этого, мужчина вербовал людей для участия в нападениях.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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