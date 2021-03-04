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Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Саратовской области троих подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой.

Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл осенью прошлого года в Аткарске. Трое подростков и две девочки гуляли, и одна из подруг предложила компании пойти в заброшенный дом. Парни под обманным предлогом отправили вторую девочку за общей знакомой. После этого, оставшись наедине с 11-летней потерпевшей трое подростков надругались над ней. Девочка смогла покинуть место преступления, только после того, как появились её подруги.

"Несмотря на непризнание вины в содеянном, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства совершения юношами инкриминируемого им деяния. Приговором суда 16-летнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а 14- и 15-летним — по 3 года лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии", — цитирует РИА "Новости" сообщение регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что в настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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