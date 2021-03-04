На Сахалине 12 рыболовов-любителей унесло в море на отколовшейся льдине.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Сахалинской области, инцидент произошёл между населённым пунктом Мальково и мысом Свободный.
"На льдине ориентировочно 12 человек. На место выехали спасатели, все оперативные службы оповещены", — цитирует агентство сообщение регионального правительства.
В управлении МЧС Сахалинской области отметили, что льдина откололась в Корсаковском районе, в 16 километрах от села Охотское.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.