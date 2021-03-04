Рыбаков унесло в море на отколовшейся льдине на Сахалине

На Сахалине 12 рыболовов-любителей унесло в море на отколовшейся льдине.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Сахалинской области, инцидент произошёл между населённым пунктом Мальково и мысом Свободный.

"На льдине ориентировочно 12 человек. На место выехали спасатели, все оперативные службы оповещены", — цитирует агентство сообщение регионального правительства.

В управлении МЧС Сахалинской области отметили, что льдина откололась в Корсаковском районе, в 16 километрах от села Охотское.