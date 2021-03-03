Сервисы Google в России работают со сбоями

В работе сервисов компании Google на российской территории наблюдаются существенные сбои. По данным портала Downdetector, на 1:18 часов текущих суток пользователями выслано более 1200 отчетов о сбоях в его программе.

Подавляющее большинство из них — 96% — сообщает о проблемах в работе поискового сервиса. Еще 4% связаны со сложностью со входом в аккаунты. Также замечены более 1500 сбоев в работе видеохостинга Youtube. В 75% не загружается сам сайт, 13% не могут зайти в аккаунт, а 11% жалуются на то, что недоступно само видео.

Ранее сообщалось, что браузер Google Chrome получит новое обновление, из-за которого он будет недоступен хозяевам компьютеров старше 2005 года.