Задержан глава администрации Кировского района Ленобласти

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело против главы администрации Кировского района в данном регионе. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело связано с банкротством районного водоканала.

"Зная о том, что деятельность унитарного предприятия убыточна и вела к его фактическому банкротству, чиновник, преследуя корыстный мотив, вопреки интересам службы, не принял мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке необоснованных договоров, заключенных унитарным предприятием, изъятию муниципального имущества из хозяйственного ведения унитарного предприятия, а также к смене его руководства", — гласит сообщение на сайте областного СК.

В итоге у водоканала образовалась задолженность в размере более 600 млн рублей, что привело к его банкротству. Подозреваемый задержан. Его имя не указано в сообщении, а на официальном сайте Кировского района главой администрации назван Алексей Кольцов.

В ноябре 2020 года там же в Ленинградской области задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова по делу о мошенничестве.