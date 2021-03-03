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Суд арестовал члена столичной УИК за нападение на омоновца

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пресненский суд столицы арестовал члена одной из московских УИК за нападение на омоновца.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в суде, члена одной из столичных участковых избирательных комиссий Романа Пичужина суд отправил в СИЗО за нападение на омоновца во время несогласованной акции.

"Пресненским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля в отношении Пичужина Романа", - цитирует агентство источник.

Известно, что инцидент произошёл 31 января. 

"В ходе несанкционированного мероприятия вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища", - цитирует РИА "Новости" сообщение Следственного комитета

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Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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