Пресненский суд столицы арестовал члена одной из московских УИК за нападение на омоновца.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в суде, члена одной из столичных участковых избирательных комиссий Романа Пичужина суд отправил в СИЗО за нападение на омоновца во время несогласованной акции.
"Пресненским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля в отношении Пичужина Романа", - цитирует агентство источник.
Известно, что инцидент произошёл 31 января.
"В ходе несанкционированного мероприятия вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища", - цитирует РИА "Новости" сообщение Следственного комитета.
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