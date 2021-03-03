Мужчина скончался после прививки вакциной от "ковида" AstraZeneca

В Эстонии молодой человек скончался после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса.

Как сообщает РИА "Новости", после прививки скончался сотрудник спасательного департамента. Об этом сообщила руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.

"Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти", — цитирует агентство Уускюла.

Отмечается, что погибшему была введена вакцина AstraZeneca.