Многодетная мать убила новорождённого ребёнка и закопала тело за домом

В Воронежской области многодетную мать будут судить за убийство собственного новорождённого ребёнка.

Как сообщает издание bloknot-voronezh.ru, по версии следствия, жительница посёлка Каменка в сентябре прошлого года, находясь в общежитии своего четвёртого ребёнка. Эта беременность была нежелательной и женщина решила избавиться от малыша. Отмечается, что ребёнок родился живым и доношенным.

Женщина положила малыша в пластиковое ведро, а когда он перестал подавать признаки жизни, она отнесла тело на улицу и закопала рядом с домом.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие ребенка мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального СУ СК.

Многодетная мать признала свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.