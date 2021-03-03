На Камчатке в результате ДТП с двумя пассажирскими автобусами скончались пассажир и водитель.
Как сообщает издание rt. com со ссылкой на краевое следственное управление СК России, в аварии с автобусами погибли и пострадали люди.
"В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия", — цитирует издание региональное управление Следственного комитета.
Известно, что шесть человек были госпитализированы, ещё пятерым пострадавшим помощь оказали на месте.
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