Полицейского уволят за то, что он пришёл на работу в шортах

В Смоленской области полицейского, пришедшего на службу в шортах, уволят по отрицательным мотивам.

Как сообщает РИА "Новости", в интернете появилась видеозапись, на которой сотрудник полиции изображён в форменной куртке, шапке-ушанке и шортах. На вопрос о своём внешнем виде полицейский ответил неприличным жестом.

"Выявлен факт недостойного поведения участкового уполномоченного полиции МО МВД России "Вяземский". По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — сообщили РИА "Новости" в региональном управлении МВД.

В областной полиции отметили, что с личным составом проведут дополнительные занятия по правилам ношения форменной одежды.